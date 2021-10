"아이가 짜증 내서"…아파트 옥상서 4살 여아 때린 돌보미

돌보미 "폭행 한차례였을 뿐"

피해 아동 부모 "상습 폭행 의심된다"

[아시아경제 허미담 기자] 30대 아이 돌보미가 휴대전화를 만졌다는 이유로 아파트 옥상에서 4세 여아를 때려 누리꾼들의 공분을 자아내고 있다. 피해 아동 부모는 상습 폭행을 의심하고 있으나, 돌보미 A씨는 폭행은 한 차례뿐이라고 주장하고 있다.

YTN은 5일 A씨의 폭행 장면이 담긴 아파트 옥상 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다. 영상을 보면 아이가 A씨의 휴대전화에 손을 뻗자 A씨는 되레 아이의 어깨를 때렸다. A씨는 시험하듯 다시 아이에게 휴대전화를 내밀었고, 아이가 이를 잡으려 하자 등을 세게 쳤다.

A씨는 이후 옥상으로 올라오는 계단 쪽에서 무슨 소리가 들리자, 황급히 아이의 눈물을 닦아주고 웃옷을 걷어 올려 때린 흔적이 있는지 살폈다.

옥상에 올라온 아이의 어머니는 아이가 왜 우는지 이유를 물었지만, A씨는 제대로 답하지 않았다. 아이 부모가 A씨에게 주말마다 딸을 맡긴 기간은 약 1년 6개월가량인 것으로 알려졌다.

이후 A씨의 학대를 의심한 부모가 CCTV 영상을 통해 A씨의 폭행 장면을 확인한 후, 이유를 추궁하자 A씨는 '아이가 짜증을 내기에 그랬다'며 폭행 사실을 인정했다. A씨는 아이 머리에 꿀밤을 놓은 적도 있다고 털어놨다. 다만 폭행은 한 차례 있었고, 상습 폭행은 아니었다고 주장했다.

그러나 아이 부모는 A씨의 상습 폭행 가능성을 제기하고 있다. 아이가 어린이집에서 가끔 소리를 지르거나 물건을 던지는 등 공격적인 모습을 보이는데, A씨의 폭행이 아이에게 영향을 끼쳤을 수 있다는 지적이다.

결국 B양 부모는 상습 학대 여부를 확인해달라며 A씨를 경찰에 신고했다. 경찰은 건물 CCTV를 입수해 A씨의 폭행이 여러 차례 있었는지 조사하고 있다.

