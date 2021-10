손태승 우리금융 회장 "내년 비은행부문 포트폴리오 확대"

캐피탈·자산신탁·저축은행 통합거점 마련

[아시아경제 김진호 기자] 손태승 우리금융회장은 "내년도 비은행 포트폴리오 확대와 기존 비은행 자회사 경쟁력 강화를 동시에 추진하겠다"고 밝혔다. 비은행부문의 양적·질적 동시 성장을 모색하겠다는 전략이다.

6일 우리금융그룹에 따르면 손 회장은 전날 서울 강남타워 신사옥에서 열린 '자회사 경쟁력 강화 회의'를 통해 이같이 말했다.

손 회장은 회의에서 "지주 출범 후 지난 3년 가까이 어려운 여건 속에서도 그룹 체제가 확고히 안착됐다"며 "그룹 4년차인 내년에는 비은행 포트폴리오 확대와 기존 비은행 자회사 경쟁력 강화를 동시에 추진해 비은행 부문을 그룹의 강력한 성장 동력으로 만들자"고 당부했다.

우리금융그룹은 지난 8월부터 우리금융저축은행, 우리자산신탁에 이어 지난달 말 우리금융캐피탈을 강남타워 신사옥으로 이전했다. 이에 따라 지주 출범 이후 그룹에 편입한 비은행 3개 자회사의 통합이전 절차가 마무리됐다.

우리금융그룹 관계자는 “올해 상반기 획기적인 실적 반등을 달성했고 최근에는 예금보험공사가 보유중인 우리금융지주 지분 10%를 매각하기로 공고하며 완전민영화도 초읽기에 들어갔다”며 “향후 탄탄한 실적과 성공적 민영화의 탄력을 기반으로 M&A(인수·합병)나 증자 등을 통해 그룹내 비은행부문 강화에 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

