9월 수입차 신규등록 2만406대…전년比 6%↓

영업일수 감소·차량용 반도체 수급난 영향

[아시아경제 유제훈 기자] 한국수입자동차협회(KAIDA)는 지난달 수입 승용차 신규등록대수가 전년 동기 대비 6.6% 감소한 2만406대로 집계됐다고 6일 밝혔다.

브랜드별론 메르세데스-벤츠가 6245대, BMW가 4944대로 나란히 1·2위를 기록했고, 볼보(1259대), 아우디(1150대), 쉐보레(1022대), 미니(961대), 폭스바겐(817대), 렉서스(644대) 등이 뒤를 이었다.

배기량별 등록대수는 2000㏄ 미만 1만2658대(62.0%), 2000㏄~3000㏄ 미만 5182대(25.4%), 3000㏄~4000㏄ 미만 2028대(9.9%), 4000㏄ 이상 202대(1.0%), 기타(전기차) 336대(1.6%)로 나타났다.

국가별로는 유럽 1만6639대(81.5%), 미국 2174대(10.7%), 일본 1593대(7.8%) 순이었고 연료별로는 가솔린 9689대(47.5%), 하이브리드 5569대(27.3%), 디젤 2608대(12.8%), 플러그인하이브리드 2204대(10.8%), 전기 336대(1.6%) 순이었다.

구매유형별로는 개인구매가 1만3524대로 66.3%, 법인구매가 6882대로 33.7% 였다. 개인구매의 지역별 등록은 경기 4366대(32.3%), 서울 2871대(21.2%), 부산 797대(5.9%) 순이었고 법인구매의 지역별 등록은 인천 2397대(34.8%), 부산 1598대(23.2%), 대구 901대(13.1%) 순으로 집계됐다.

9월 베스트셀링 모델은 쉐보레 Colorado(758대), 메르세데스-벤츠 GLC 300 e 4MATIC Coupe(578대), 메르세데스-벤츠 GLC 300 e 4MATIC(557대) 순이었다.

임한규 KAIDA 부회장은 "9월 수입 승용차 신규등록은 추석연휴에 따른 영업일수 감소와 일부 브랜드의 반도체 수급 난에 기인한 물량부족 등으로 전월 대비 감소했다"라고 설명했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr