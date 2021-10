파느니 물려준다…올 8월까지 '비아파트' 증여 역대 최대치

전국 비아파트 증여 4만1041건, 서울 비아파트 증여도 전년비 10%↑

[아시아경제 김민영 기자] 세부담 강화로 보유나 양도보다는 증여를 택하는 사람들이 늘어나면서 올해 8월까지 비(非)아파트 증여건수가 역대 최대치를 기록했다. 서울지역 비아파트 증여건수 역시 최고치를 찍었다. 집주인들의 양도소득세(양도세), 종합부동산세(종부세) 부담과 집값 상승 기대심리가 겹친 결과로 보인다.

부동산 플랫폼 다방을 서비스하는 스테이션3가 6일 한국부동산원을 통해 다세대·연립(빌라), 단독·다가구의 증여를 분석한 결과 올해 초부터 8월말까지 전국 비아파트 증여건수는 4만1041건으로 2013년(1~8월 기준) 이후 최대치를 기록했다. 이는 매매·판결·교환·증여·분양권 전매 등을 포함한 전체 거래(31만2392건)의 13.1%에 해당한다. 올해 초부터 8월까지 전국 비아파트 증여는 전년 같은 기간(3만7715)과 비교해도 8.8% 늘었다.

증여 비중 역시 늘었다. 부동산원이 빌라와 단독·다가구 매매 통계 집계를 시작한 2013년만 해도 전체 주택 거래에서 증여가 차지하는 비중은 9.4%에 그쳤다. 주택 시장 침체기였던 2015년에는 7.9%까지 주저앉았다. 하지만 2018년 비아파트 증여 비중은 11.7%로 커졌고 2019년 13.2%, 2020년 13.6%, 올해 8월기준 13.1%로 4년 연속 상승세를 보였다.

서울 비아파트 증여 움직임도 활발하다. 서울 비아파트 증여 건수는 8041건으로 2013년 이후 동월 기준 최고치를 기록했다. 전년 같은 기간(7329건)과 비교하면 9.7% 증가한 수치다. 올해 8월까지 서울 아파트 증여가 1만355건으로 전년(1만4521건)보다 28.7% 감소한 것과 대조적이다.

올해초부터 8월까지 서울 비아파트 증여가 전체 거래에서 차지하는 비중은 11.2%로 집계됐다. 서울 비아파트 증여 비중은 2013년 6.1%에서 2015년 4.7%까지 꺾였다가 2016년 5.6%로 반등했다. 2018년 9.1%, 2019년 10.0%, 2020년 10.9%에 이어 올해는 11%대까지 올랐다.

다방 관계자는 "서울지역의 경우 특히 재개발 붐이 활발히 일어나는 곳에서 비아파트 증여가 늘었다"며 "재개발 추진 시 자녀들의 내집 마련에 도움이 될 것이라는 계산 때문"이라고 말했다.

비아파트 증여 열풍이 지속되는 데에는 정부의 세 부담 강화 정책 영향이 큰 것으로 보인다. 정부는 그동안 부동산 대책을 통해 다주택자 양도세 중과, 조정대상지역 2·3주택자 종부세 강화, 조정대상지역 내 신규 취득 임대주택에 대한 양도세 중과 등을 추진한다고 밝힌 바 있다. 이에 집주인들이 세 부담을 덜기 위해 보유나 매매보다는 증여로 눈을 돌린 것이다. 재개발 사업 활성화로 향후 집값이 더 오를 것이라는 기대감도 증여가 늘어나게 된 배경이다.

다방 관계자는 "다주택자를 겨냥한 고강도 세금 인상 대책과 향후 집값 상승 기대감이 맞물리면서 아파트뿐 아니라 다세대 연립, 단독 다가구 증여 비중도 커지고 있다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr