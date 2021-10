DB손보, 메타버스에서 대학생 서포터즈 발대식 진행

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 65,300 전일대비 700 등락률 +1.08% 거래량 12,441 전일가 64,600 2021.10.06 09:27 장중(20분지연) 관련기사 대출 중단 도미노 어디까지…중소형 보험사들도 문 잠근다(종합)대형사에 이어 중소형 보험사들까지…대출중단 도미노소비자 외면 받는 4세대 실손보험…적자는 더 쌓인다 close 은 메타버스(가상확장세계) 플랫폼 게더타운에서 대학생 서포터즈 '드리머 8기' 발대식을 진행했다고 6일 밝혔다.

게더타운에 마련된 발대식 행사장에서 마케팅전략팀장을 비롯해 대학생 서포터즈 드리머 8기 9명은 각자 개성을 담은 캐릭터를 생성하고 자유로운 분위기 속에 자기 소개, 임명장 수여식, 기초 교육 등의 행사를 가졌다.

대학생 서포터즈 드리머 8기는 오는 12월까지 약 3개월 간 DB손보 브랜딩과 서비스 홍보, 신규 온라인 마케팅 아이디어 제안 등 다양한 마케팅 활동을 비대면으로 수행하게 되며 게더타운을 통해 과제 발표를 진행한다.

DB손보 관계자는 "보장분석 라이브 상담서비스, 대학생 서포터즈 발대식에 이어 향후에도 메타버스 플랫폼을 통한 고객과 소통을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr