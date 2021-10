[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 31일까지 신규 종목추천 서비스인 ‘시그널엔진’ 오픈 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 시그널엔진 서비스 가입 고객 중 이벤트 신청자를 대상으로 진행된다. 시그널엔진 가입계좌로 1000만원 이상 주식거래를 하면 신세계상품권 1만원권을 증정한다. 2000만원 이상 거래하면 신세계상품권 2만원권을 준다. 2000만원 이상 거래한 고객 중 거래대금 상위 고객 3명에게는 신세계상품권 3만원권을 추가로 증정한다.

시그널엔진은 머니스테이션에서 제공하는 종목추천 서비스이다. 주가 사이클 분석을 통한 계절성 종목을 매일 추천하고 하락 예측 종목 제공을 통한 포트폴리오 리스크 관리를 한다. 투자가격, 목표가, 손절가 및 기대 수익률을 그림으로 제시해 누구나 쉽게 이해할 수 있다. 네이버증권 종목토론과 같은 종목토론 커뮤니티도 제공한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr