롯데슈퍼, 풍기인삼 최대 반값 할인…농가 지원 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데슈퍼는 6일부터 전국 300여개 점포에서 코로나19로 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 풍기인삼을 최대 반값에 할인 판매하는 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

롯데슈퍼는 풍기인삼농협과 협업해 6년근 인삼 총 15톤가량의 인삼을 확보했다. 특히 '6년근 풍기인삼', '6년근 씻은 인삼', '6년근 풍기 두 뿌리 인삼' 등 사용목적에 따라 선택할 수 있도록 다양한 상품을 준비했다.

풍기인삼은 소백산록의 유기물이 풍부한 우수한 토양과 기후조건에서 재배한 인삼으로 내용조직이 단단하며 사포닌 함량이 높고 잔뿌리가 많다. 또한 인삼향이 강해 소비자들이 선호하는 인삼으로 꼽힌다.

롯데슈퍼 관계자는 “코로나19 영향으로 지역 축제가 취소되면서 어려움을 겪고 있는 800여 풍기인삼 농가를 돕기 위해 이번 행사를 기획했다”며 “인삼 구매를 통해 농가도 돕고 건강도 챙길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

