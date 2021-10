"왜 안 만나줘" 차 끌고 돌진해 전 남친 직장 박살 낸 30대 여성 실형

[아시아경제 황수미 기자] 만나주지 않는다는 이유로 전 남자친구가 일하는 공장을 차량으로 뚫고 들어가 부숴버린 30대 여성이 법정 구속됐다.

4일 춘천지법 형사1부(김청미 부장판사)는 특수상해와 특수재물손괴 등 혐의로 기소된 A씨(34)에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고한 원심을 깨고 징역 10개월을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 남자친구 B씨와 헤어진 뒤인 2019년 8월 17일 오전 2시 30분쯤 술에 취한 채 B씨가 근무하는 공장을 찾아 주차돼있던 B씨의 차량을 자신의 차량으로 여러 차례 들이받아 1천만원 상당의 피해를 냈다.

또 차량을 이용해 공장 외벽을 뚫고 들어가 내부에 있던 직원의 무릎 등을 다치게 했다.

앞서 1심 재판부는 A씨와 합의한 B씨가 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려해 징역형 집행유예를 선고했다.

그러나 항소심 재판부는 "사건 이후 2년 동안 피해를 보상할 수 있는 충분한 시간이 있었음에도 아무런 조치를 하지 않았다"고 지적했다.

또 1심에서 처벌 불원 의사를 밝혔던 B씨가 '당시 탄원서는 자신의 의지와 상관없이 작성했다'며 처벌을 원한다는 의사를 밝힌 점도 양형에 반영했다.

재판부는 "교도소에서 참회의 시간을 가지도록 하는 것이 마땅하다"며 실형을 선고하고 A씨를 구속했다.

