이준석, 이재명에 "비서실에 있어야 측근? 코미디다"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "비서실에 있어야 측근이 아니냐는 말은 코미디"라며 더불어민주당 대권주자 이재명 경기지사를 비판했다.

오늘(4일) 이 대표는 자신의 페이스북에 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리와의 관계에 대한 이 지사의 해명을 담은 기사를 공유하며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 대장동 개발 의혹의 핵심 인물로 꼽히는 유 전 본부장이 구속되자 "비서실에서 지근거리에 보좌하든지 해야 하는 것 아니냐"라며 "측근인지 아닌지는 더러운 논쟁이다"라고 말한 바 있다. 또 "(측근이) 사전에 나온 개념도 아니고, 최측근도 아니다"라며 "모호한 개념으로 공격하지 않았으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

그러나 이 대표는 "'1번 플레이어' 이 지사가 비서실에 있어야 측근 아니냐고 했다는데 코미디다"라고 꼬집었다. 또 "최순실 씨는 비서실에 있었느냐"라며 "비서실과 같이 계선 상에 없는 측근을 비선이라 하고, 그 비선과 대통령을 경제공동체로 봐서 탄핵한 것이 5년도 채 안 되었다"라고 지적했다.

이어 이 대표는 "그 탄핵을 가장 먼저 앞장서서 외쳤던 사람 중 하나가 바로 1번 플레이어 이 지사 본인이었다"라며 "박근혜 전 대통령이 호가호위하는 비선을 막지 못해 탄핵당했는데 1번 플레이어님도 그냥 셀프 봉고파직에 위리안치하라"라고 비판의 목소리를 높였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr