[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층에서 선보이고 있는 수제 디저트 쿠키 '키쿠키'가 인기를 끌고 있다. 키쿠키는 수제초콜릿, 베이컨, 치즈, 견과류, 마시멜로우 등의 쿠키에서 흔하게 볼 수 없는 다양한 재료를 넣어 만든 쿠키로 최근 SNS에서 인기를 얻고 있는 쿠키다. 쿠키는 7일까지 선보인다.

