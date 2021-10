'스위트홈'·'무브 투 헤븐' AACA 내셔널 위너

감독상·여우주연상·최고의 드라마 시리즈 상 등 후보

넷플릭스는 오리지널 시리즈 '스위트홈'과 '무브 투 헤븐'이 2021 AACA 내셔널 위너(National Winner)로 선정돼 본상 최종 후보에 올랐다고 4일 전했다. AACA(Asian Academy Creative Awards)는 아시아 콘텐츠 시장을 평가하고 시상하는 아시아 최대 콘텐츠 시상식이다. 올해는 12월 2일과 3일에 싱가포르에서 한다. 지난해 시상식에서는 드라마 ‘사랑의 불시착’과 ‘방법’이 각각 최고의 드라마 시리즈 상과 최고의 오리지널 각본상을 받았다.

올해는 ‘스위트홈’과 '무브 투 헤븐'이 영예를 이어간다. '스위트홈'은 감독상(이응복 PD), 여우주연상(이시영), 여우조연상(고민시), 남우조연상(이도현), 시각특수효과상 다섯 부문 후보에 올랐다. 이 드라마는 공개 나흘 만에 13개국에서 '넷플릭스 오늘의 TOP10' 1위를 했다. 70개국 이상에서 톱10에 가세하며 한국형 크리처극으로 평가됐다. '무브 투 헤븐'은 최고의 드라마 시리즈 상, 남우주연상(이제훈) 두 부문 후보에 이름을 올렸다. 유품 정리사를 소재로 삶과 죽음, 사람에 대한 따뜻한 시선을 담았다고 평가된다.

