[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 코로나19가 장기화되면서 해외여행이 고픈 고객들을 위해 여행의 설레임을 느끼면서 마치 갔다 온 것 같은 인증샷을 남길 수 있는 이탈리아 포토존을 마련했다. 광주신세계 본관 1층 중앙 광장에서 이탈리아의 유명 관광지인 '피사의 사탑'과 '콜로세움'을 모티브로 오는 7일까지 운영된다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr