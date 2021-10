안동시, 관광브랜드 디자인 확정 … 하회탈 모티브 "친근·긍정 미소 상징"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 관광거점도시 브랜드 전략수립 용역을 통해 개발된 브랜드 슬로건과 디자인을 확정, 관광브랜드를 관광거점도시 육성사업과 관광 관련 사업에 적극 활용해 나갈 계획이다.

지난해 1월 지역 관광거점도시 육성사업에 선정된 안동시는 선도사업으로 '관광거점도시 브랜드전략 수립 용역'을 추진해 왔다.

그간 4차례의 보고회와 2차례의 설문조사를 통해, 'Smile Forever Andong'이라는 슬로건과 하회탈의 미소를 심볼마크로 한 관광브랜드를 개발?확정했다.

이번에 확정된 안동시 관광브랜드는 안동 고유 문화유산인 하회탈의 미소를 바탕으로 제작됐다. 시민들과 방문객들의 웃는 얼굴과 친근하고 긍정적 분위기를 표현했다.

안동시 관계자는 "이번에 개발된 관광브랜드는 안동시의 관광거점도시 육성사업 및 여타 관광사업 추진 시 적극 활용할 것"이라며 "민간에서도 무상으로 사용할 수 있도록 확대, 관광도시 안동의 이미지를 구축해 나갈 계획"이라고 전했다.

