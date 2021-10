LS니꼬동제련 '제9회 CU 투마로우 사이언스 캠프' 과학선물 전달

[아시아경제 김혜원 기자] LS니꼬동제련은 지난 1일 온산초등학교에 '제9회 CU 투마로우 사이언스 캠프' 과학선물을 전달했다고 4일 밝혔다.

올해로 9회를 맞은 CU 투마로우 사이언스 캠프는 2013년부터 LS니꼬동제련과 초록우산어린이재단이 함께 한 어린이 과학캠프다.

'CU 투마로우'란 '미래와 인사하다'는 뜻과 함께 구리의 원소기호인 'Cu'의 의미도 담고 있다.

LS니꼬동제련 온산제련소 소재지역인 울주군의 온산초등학교 어린이들을 초대해 드론, 3D프린팅, 재난 대응, 추리교실 등 다양한 과학실험과 논리력 향상 프로그램을 진행해 왔다.

올해에는 환경과 의학을 주제로 다양한 프로그램을 준비했으나, 코로나19 이슈를 감안해 과학선물로 대체했다.

선물세트는 총 3400만원 규모다. 태블릿PC, 신비아파트 과학실험 키트, 태양광 포뮬러 자동차 키트 등 과학에 대한 흥미를 키워주는 품목으로 구성해 4학년생 72명 전원에게 지급했다.

도석구 LS니꼬동제련 사장은 "어린이들이 과학과 친해지고, 미래의 꿈을 이루는 데 도움이 되기를 바라는 마음을 담았다"며 "꾸준히 지역사회 행복에 기여하겠다"고 말했다.

