SSF샵, 6주년 기념 프로모션 연다

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문의 패션·라이프스타일 전문몰 SSF샵은 출범 6주년을 맞아 오는 31일까지 다양한 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

SSF샵은 올해 7월 UI·UX 개편과 라이브 커머스 및 유튜브 채널 오픈 등 콘텐츠 강화에 주력한 새단장에 나섰다. 이어 지난달 23일부터는 배우 김서형, 이도현, 이주영, 가수 로운, 모델 아이린, 임지섭 등 셀럽이 출연하는 삼행시 콘셉트의 TV CF를 필두로 ‘세사패(세상이 사랑하는 패션)’ 캠페인을 시작해 패션 업계 대표 온라인 플랫폼으로서 브랜딩을 강화하고 있다.

SSF샵은 이달 4일부터 31일까지 다양한 혜택으로 구성된 프로모션을 진행한다. ▲31일까지 SSF샵 TV CF 속 아미/메종키츠네 스웨터, 르메르 크로아상백 등 상품을 추첨/증정하는 이벤트 ▲31일까지 5% 할인 쿠폰부터 1백만 퍼플코인까지 매일 새로운 혜택을 제공하는 100% 당첨 이벤트 ▲17일까지 누적 구매 금액에 따라 10% 할인 쿠폰을 최대 5매까지 지급하는 이벤트 ▲10일까지 매일 오전 10시 빈폴, 비이커, 준지, 토리버치 등이 참여하는 최대 80% 할인 핫딜 이벤트를 연다.

이외에 10월 둘째 주에는 ▲기존 아울렛 상품 가격에 10% 추가 할인 혜택을 횟수 제한 없이 제공하는 ‘아울렛 슈퍼 위크’, 셋째 주에는 ▲남성복, 비이커, 띠어리, 에잇세컨즈 등 21FW 신상품 2개 이상 구매 시 10% 추가 할인 혜택을 제공하는 ‘투게더 위크’, 넷째 주에는 ▲21FW 인기 아우터 스타일링을 제안하고 구매 시 20% 페이백과 7% 추가 할인 혜택을 제공하는 ‘아우터 위크’를 진행할 예정이다.

김정선 온라인마케팅 팀장은 “SSF샵이 6주년을 맞아 고객들이 보내준 관심과 사랑에 보답하고자 풍성한 혜택을 준비했다”라며 “앞으로도 다양한 상품과 서비스, 재미있는 콘텐츠, 실속 있는 프로모션을 통해 고객들에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공하겠다” 라고 말했다.

