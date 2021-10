이재명 "윤석열 손바닥 '임금왕(王)' 어처구니없다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선후보인 이재명 경기도지사가 이한주 대선 캠프 정책본부장(전 경기연구원장)의 부동산 문제로 인한 낙마에 대해 실망스럽다는 입장을 밝혔다.

그는 그러면서 대통령이 되면 부동산 문제가 발생한 사람은 어떤 자리에도 중용하지 않을 것이라고 강조했다. 아울러 윤석열 국민의힘 후보의 손바닥 임금왕(王) 논란에 대해서는 어처구니없다는 반응을 보였다.

이 지사는 3일 민주당 대선경선 후보로서 경기지역 공약을 발표한 데 이어 기자실을 찾아 "이한주 정책본부장이 부동산 문제로 낙마해 실망스럽지만 본인이 사임하고,책임을 졌다"며 "저는 더 이야기할 게 없다. 아쉽다"고 전했다.

그러면서 "제가 분명한 것은 (대통령)당선 상태에서 그런 문제가 발생했더라도 저는 고위 공직에 그런 사람을 안 쓰고 승진도 안 시켰을 것"이라며 "법이 없어도 안 했을 것"이라고 강조했다.

또 윤석열 후보의 손바닥 임금왕 논란에 대해서는 "왕자를 (손바닥에)왜 그려가지고 다니는지 모르겠다"며 "어제 (관련 기사)댓글 중에 무당층 확장 전략이라는 것이 있던데 그 글을 보고 너무 웃었다"고 소개했다.

나아가 "댓글은 무당층(여야를 선호하는 색깔이 없는 중도성향 계층)을 끌어오라고 했더니 '무당'(길흉을 점치고 굿을 하는 것이 직업인 사람)을 끌어왔다는 글도 있었다"며 윤 후보의 손바닥 왕자에 대해 이해하기 힘들다는 반응을 보였다.

