윤석열 따라 손바닥에 '王' 쓴 이승환 "통증 사라져…효험 있음"

[아시아경제 권서영 기자] 가수 이승환이 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장의 손바닥 '임금 왕'(王)자를 패러디한 게시물을 올려 화제다.

이승환은 오늘(2일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 왼손에 반창고를 붙이고 그 위에 왕(王)자를 그린 모습이 담긴 사진을 공개했다. 또 이와 함께 "수술 부위 통증이 말끔히 사라졌다. 덕분에 공연에 더 집중할 수 있었다"라며 "효험 있음"이라는 내용의 해시태그(#)를 함께 덧붙였다.

이는 윤 전 총장의 손바닥에 그려져 있었던 '왕'자를 패러디한 사진으로 보인다. 앞서 윤 전 총장은 1일 국민의힘 대선 경선 후보자 5차 방송토론회 당시 손바닥을 펴 보일 때 '왕'자가 그러진 모습이 포착된 바 있다. 이에 윤 전 총장 측은 "같은 아파트에 사는 동네 할머니들이 토론회에 갈 때 몇 차례 힘을 받으라고 손바닥에 적어 주신 것에 불과하다"라며 "지지자들의 성원 메시지가 뭐가 문제가 될 게 있겠느냐"라고 해명했다.

그러나 여권에서는 이를 두고 비판의 목소리를 내는 추세다. 송영길 더불어민주당 대표는 2일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 지역 순회 경선에서 "국민을 위해 가장 봉사해야 할 1번 일꾼인 대통령을 왕으로 생각하는 사람"이라며 "주술에 의거한 것인지 '왕'자를 부적처럼 들고 나오는 황당한 상황이 발생하고 있다"고 말했다.

더불어민주당 대권주자 이재명 경기지사 역시 "'왕'자를 보니 최순실 생각이 나서 웃었다"라며 "(윤 전 총장이) 답답해서 그랬겠지만 안 보이는 곳에다 새기지 그랬냐는 생각이 든다"라고 지적했다. 같은 당의 대권주자 추미애 전 법무부 장관 역시 "손바닥으로 하늘을 가릴 수 있냐고 했더니 윤 전 총장이 이를 가리는 부적으로 '왕'자를 적어 나온 것 같다"라며 "참으로 가관"이라고 비꼬았다.

