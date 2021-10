'상도수호' 조수진, 곽상도 사퇴하자 "이준석에 유감이다"

[아시아경제 황수미 기자] 조수진 국민의힘 최고위원이 곽상도 무소속 의원이 사퇴를 발표하자 "이준석 대표에게 유감을 표한다. 비 온 뒤에 땅은 더욱 단단해진다"고 말했다.

조 위원은 2일 자신의 페이스북에 "곽 의원의 신상처리 방식을 두고 의견의 차이로 잠시나마 지도부 간의 불협화음이 있었던 것처럼 비친 점에 대해 국민과 당원 여러분께 사과의 말씀을 올린다"며 이같이 말했다.

앞서 조 위원은 곽 의원 제명 움직임에 반발하며 이 대표와 갈등을 빚어 왔다. 이 대표가 각종 언론 인터뷰에서 곽 의원 제명 의사를 수차례 밝히자 조 위원은 "전두환 신군부도 이렇게 안 한다"며 반발했다. 이에 이 대표가 "당신 하고 싶은 대로 하라"며 "훈계하지 말라"고 맞받기도 했다.

하지만 아들이 화천대유에서 퇴직하며 받은 50억원의 퇴직금으로 논란이 된 곽 의원이 의원직 사퇴의 뜻을 밝히면서 두 사람의 갈등은 봉합국면을 맞은 것으로 보인다.

이와 관련해 조 위원은 "지난 6.11 전당대회에서 저는 이 시대 최고의 정치혁신인 정권교체를 통해 반드시 대한민국을 정상화하겠다고 국민과 당원께 약속했다"며 "그리고 과분한 지지와 사랑을 받았다. 이를 가슴에 다시 새기고 정권교체를 위해 견마지로할 것을 다짐한다"고 했다.

이어 "곽 의원의 결단을 평가한다"면서도 "이재명 대장동 게이트의 특검을 강력하게 촉구한다"고 강조했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr