[보험 인싸되기]'무료 진료'로 환자 유혹하는 보험사기 병·의원들

[아시아경제 오현길 기자] A의원은 환자들의 통원횟수를 부풀리거나 병원 내원이나 치료 받은 사실이 전혀 없는데도 가짜 진단서와 진료비영수증 등을 발급해 환자가 실손의료보험금을 타낼 수 있도록 하고, 병원은 건강보험급여를 편취한 것으로 적발됐다.

B한의원은 브로커들과 결탁해 불법환자를 유인·알선하고 보험사기를 방조한 혐의로 최근 금융당국에 적발됐다. B한의원은 보험대상이 되지 않는 고가의 한약재를 제공하고 환자가 내원해 치료받은 사실이 없음에도 허위 통원확인서를 발급했다.

사고 내용을 조작하거나 허위로 입원, 진단사실을 꾸며 보험사기를 저지른 25개 의료기관이 적발됐다. 피해금액만 무려 233억원에 달한다.

금융감독원과 국민건강보험공단이 보험협회와 함께 출범한 '공·민영보험 공동조사 협의회'는 보험사기 공동조사로 25개 의료기관 관련금액 총 233억원을 적발했다.

실손 보험사기와 연관된 병원은 25곳 중 14곳이며, 해당병원 적발금액은 총 158억원으로 전체의 68%나 차지했다.

이번 조사에서는 다수의 병·의원과 공모해 홍보 대행계약으로 가장한 '환자알선계약'을 맺고 불법으로 환자를 유인한 사기단이 처음으로 적발됐다. 기업형 의료광고로 보험사기를 이어온 브로커 조직은 합법적 형태인 '의료광고법인'으로 위장해 여러 병원과 보험사기를 공모한 것으로 드러났다.

또 보험사기유형으로 허위입원이 13개 병원으로 가장 많았으며 의료기관급으로 한방병·의원이 가장 많았다. 특히 불법의료기관인 '사무장병원'으로 운영되는 곳에서 영리목적으로 하는 허위입원 및 과잉진료가 빈발하고 있다.

적발 규모는 더 늘어날 것으로 예상된다. 협의회는 현재 추진중인 50건의 조사건에 대해서도 신속하게 진행하고 유관기관간 업무공조 방안을 지속적으로 추진할 계획이다.

금감원 관계자는 "금전적 이익을 제공하겠다는 브로커의 유혹에 현혹돼 보험사기 가담하면 공범으로 형사처벌을 받는다"며, "브로커들은 특정수술 등을 권유하면서 실손보험 등서 보장받을 수 있도록 허위의 진료비영수증 등을 발급하면서 일반인의 보험사기를 유도한다"고 주의를 당부했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr