외신이 보는 '오징어 게임' 인기 비결은

[아시아경제 조현의 기자] "초록색 운동복, 어린이 놀이터를 닮은 형형색색의 촬영 세트 등 시각적 요소를 강조한 점, 전통적인 한국 게임을 단순화하거나 바꾼 점이 세계적 인기를 끈 배경이다."

월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 넷플릭스의 한국 오리지널 시리즈 '오징어 게임'에 대해 "디스토피아(어두운 미래상)적 히트작"이라며 이같이 분석했다.

오징어 게임은 넷플릭스가 서비스되는 83개국에서 모두 한 번씩 정상을 차지하며 전 세계 인기 순위에서 1위를 유지하고 있다.

WSJ은 "황동혁 감독이 10여 년 전 이 작품을 처음 구상했을 때 잔인한 살인과 돈을 향해 목숨을 걸고 개인들이 경쟁한다는 설정이 투자자나 배우들로부터 호응을 얻지 못했다"며 "하지만 2년 전 넷플릭스는 오징어 게임 속 계급투쟁이 현실에 부합한다고 판단했다"고 말했다.

특히 코로나19로 빈부격차가 더욱 커지면서 현실성이 더욱 짙어졌다는 설명이다. 황 감독은 "세상이 변했다. 백신 보급도 부유한 국가냐 아니냐에 따라 크게 다르다"며 "10여 년 전보다 더 현실성 있는 스토리가 됐다"고 했다.

김민영 넷플릭스 한국 및 아태지역 콘텐츠 총괄 VP는 "오징어 게임이 매우 한국적인 콘텐츠임에도 불구하고 세계적 인기를 끈 것은 '우리는 누구인가'하는 간단한 질문을 하고 있기 때문"이라고 분석했다.

오징어 게임 시청자 95%는 한국 밖 시청자다. 지금까지 31개 자막과 13개 더빙판으로 제작됐다.

WSJ은 넷플릭스의 그간 한국 콘텐츠 투자에 주목했다. 넷플릭스는 2015년부터 작년까지 한국 영화 및 텔레비전쇼에 약 7억 달러(약 8300억 원)를 투자했으며 그 결과 영화와 드라마 시리즈 약 80편을 제작했다.

올해에는 5억 달러(약 5900억 원)를 투자할 계획이다. WSJ은 "인도 콘텐츠에 2019~2020년에 약 4억 달러(4700억 원)를 투자한 것과 비교된다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr