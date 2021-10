LG전자, 美NFL 개막 맞춰 올레드 TV 영상 3편 공개

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,000 등락률 -1.57% 거래량 1,099,392 전일가 127,500 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도133년 된 빈센트 반 고흐의 걸작, LG전자가 복원 돕는다LG전자, 펜트업 수요 둔화 우려에도 3Q 역대 최대 매출 전망 close 가 연말 성수기를 앞두고 북미 TV시장에서 올레드 마케팅을 강화하기 위해 최근 미국프로풋볼리그(NFL) 인기구단이자 지난 시즌 아메리칸컨퍼런스 우승팀 캔자스시티 치프스 소속 인기 선수 트래비스 켈시가 출연한 올레드 TV 영상 세 편을 차례로 공개했다고 3일 밝혔다.

NFL은 미국프로농구(NBA), 미국프로야구(MLB), 북미아이스하키리그(NHL)와 함께 미국 4대 인기스포츠로 꼽힌다. 최근 2021-2022 시즌을 개막했다.

이번 마케팅은 LG전자가 미국서 진행하는 '온리 온 올레드(Only on OLED)' 캠페인의 일환이다. LG전자는 이 캠페인을 통해 올레드 TV의 4S(Sharp, Speedy, Smooth, Slim)를 강조하고 있다. 특히 이번 영상은 스포츠 팬들에게 올레드 TV의 스포츠 시청 경험을 알리기 위해 제작됐다.

총 세 편의 시리즈로 제작된 영상은 켈시 선수의 일상을 보여준다. 그는 집 안에서 친구들과 함께 어울리며 83형 초대형 올레드 TV로 경기 하이라이트 영상을 즐기거나 자신의 화보를 달력으로 제작하기 위한 화상회의를 하기도 한다. 켈시 선수는 "빠르게 진행되는 경기의 속도감을 매끄럽게 표현하며 마치 경기장과 같은 현장감을 느끼게 하는 올레드 TV의 화질에 놀랐다"고 말했다.

LG전자는 미국에서 지난해 말 영화배우와 e스포츠스타와 같은 유명 인플루언서가 출연한 영상을 시작으로 지난 5월에는 영화배우 메간 폭스가 게임대결을 펼치는 영상을, 지난 7월에는 미국프로농구(NBA) 인기구단 LA 레이커스 소속 선수 카일 쿠즈마가 출연한 올레드 TV 영상을 연달아 공개했다.

이같은 LG전자의 마케팅은 북미 시장에서 올해 하반기 OLED TV 수요가 지난해 같은 기간 대비 70% 가까이 늘어나며 사상 처음 100만대를 넘어설 것이라는 시장조사업체 옴디아의 전망이 나오면서 이뤄지는 것이다. LG전자는 LG 올레드 TV를 앞세워 연말 성수기를 앞두고 급증하는 프리미엄 TV 수요를 적극 공략해 나간다는 계획이다.

LG전자 북미지역대표 겸 미국법인장 윤태봉 부사장은 "LG 올레드 TV의 차별화된 시청 경험을 앞세워 현지 프리미엄 TV 수요를 적극 공략할 것"이라고 말했다.

