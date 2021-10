[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오전 대림동에 이전 설치된 선별진료소?백신접종센터 현장을 방문했다.

영등포구는 외국인 확진자 증가 추세에 적극 대응하고자 지역 내 외국인 거주 비율이 높은 대림동에 선별진료소를 이전 설치, 찾아가는 백신접종센터를 함께 운영, 코로나19 검사와 접종이 한 곳에서 이뤄질 수 있도록 했다.

이날 채 구청장은 선별진료소와 백신센터 개소 현장을 찾아 차질 없이 운영되고 있는지 점검, 현장 의료진과 근무자들을 격려했다.

채현일 구청장은 “나와 내 가족, 이웃의 안전을 위해 선제적 검사와 백신 접종에 적극 동참해 주시기를 바란다”며 “빈틈없는 방역과 백신행정으로 코로나19를 하루빨리 극복하고 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr