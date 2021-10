홍준표의 여성 공약…"성범죄자 '화학적 거세' 강력 집행, 여성할당제 폐지"

"여성가족부, 타 부서와 통합"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 여성·인구 정책 공약으로 흉악·상습 성범죄자에 대한 화학적 거세를 강력 집행하겠다고 밝혔다.

홍 의원은 1일 오전 서울 여의도 캠프에서 '페미니즘에서 휴머니즘으로, 페미니즘에서 패밀리즘으로'라는 주제로 정책공약을 제시한 뒤 기자회견을 진행했다.

홍 의원은 "화학적 거세는 성범죄 근절을 위한 가장 효율적인 수단"이라며 "폭력 없는 안전한 사회를 만들기 위해 흉악·상습 성범죄자에 대한 화학적 거세를 강력하게 집행할 수 있도록 법원과 협조하겠다"고 말했다.

이어 "전자발찌 제도의 실효성을 강화하고, 주취경감, 촉법소년 등 현실과 동떨어진 법과 제도를 개정하겠다"고 강조했다.

홍 의원은 여성가족부를 다른 부처로 통합하겠다는 의지도 밝혔다. 그는 "날로 심각해지는 성별 갈등을 줄이겠다"며 "시대의 변화에 맞게 여성할당제를 점진적으로 폐지하고 능력과 실력에 공정한 사회를 만들겠다"고 말했다.

또 "갈등을 조장하는 여러 요인을 줄이고 현실에 맞지 않는 제도를 정비하겠다. 차별도 역차별도 없는 진정한 양성평등 정책을 펼칠 것"이라고 덧붙였다.

인구 문제 극복 방안으로는 보육 보조금·수당 직접 지급, 국공립 어린이집 확충, 초등학생 온종일 돌봄 지원 등이 제시됐다. 그는 "각종 보조금, 수당 등을 한데 모아 만 12세까지 통합 지원, 부모에게 '직접 지급하는 방식'으로 바꾸겠다"며 "현재 약 15%밖에 되지 않는 국공립 어린이집을 확충하겠다. 민간과 가정 어린이집의 지원을 확대하고 개선하겠다"고 말했다.

아울러 출산·육아로 경력이 단절된 여성에 대한 지원도 강화하겠다고 말했다. 그는 "(경력 단절 여성들의) 사회 복귀를 위해 다양한 재교육 프로그램을 제공하겠다. 임신과 육아를 병행할 수 있는 유연한 근로 환경을 조성하고 이를 성실하게 이행하는 기업에 인센티브를 제공하겠다"고 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr