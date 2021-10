[아시아경제 이민지 기자] 프롬바이오 프롬바이오 377220 | 코스닥 증권정보 현재가 15,650 전일대비 750 등락률 -4.57% 거래량 1,221,029 전일가 16,400 2021.10.01 15:30 장마감 close 는 136억7000만원 규모로 신규시설 투자를 결정했다고 1일 공시했다. 투자 규모는 자기자본 대비 18.01%에 달한다.

회사 측은 “장기성장 인프라구축과 경영효율화 및 생산효율성 증대를 위한 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr