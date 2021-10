이재명 "내가 범인?…큰소리 치는 국민의힘, 곧 부패 지옥 맛볼 것"

"시민의 몫을 위해 민관공동개발 했다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 성남 대장동 개발 특혜의혹의 중심에 서있는 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사가 국민의힘을 향해 "지금은 마귀의 힘으로 잠시 큰 소리 치지만 곧 '부패지옥'을 맛볼 것"이라고 경고했다.

이 지사는 1일 오후 자신의 페이스북에 '부패지옥 청렴천국, 돈이 마귀입니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

이 지사는 이어 "천사의 얼굴로 나타나는 마귀의 유혹에 넘어가는 순간 지옥문이 열린다"라며 "내 결제 사인 하나, 눈짓 하나로 수백 수천억원의 향방이 갈리는 공직에 있다 보면 엄청난 유혹과 강요들이 밀려온다. 그걸 견뎌내는 것이 진짜 능력이다. 개발 압력이 높은 용인시의 시장은 정찬민 의원 포함 예외 없이 구속되었고, 제가 유일하게 감옥 안 간 성남시장이다"라고 말했다.

그러면서 이 지사는 "'부패지옥 청렴천국'. 내가 성남시청 화장실에 붙여뒀던 문구다"라며 "성남시, 경기도 간부회의에서 제가 귀가 따갑게 반복하는 경고다"라고 덧붙였다.

이 지사는 "내 뜻대로 공영개발을 했다면, 반대로 국민의힘 뜻대로 민영개발 했다면 이런 소란도 없었을 것"이라며 "시민 몫을 포기할 수 없어, 마귀의 기술과 돈을 빌리고 마귀와 몫을 나눠야 하는 민관공동개발을 했다. 향후 사업·정산 과정에서 마귀의 유혹을 최소화하려고 성남시 몫을 비율 아닌 정액으로 사전 확정하고 사전 집행 했다"라고 설명했다.

화천대유자산관리(화천대유)를 퇴직하며 퇴직금 등의 명목으로 50억을 받은 곽상도 무소속(전 국민의힘) 의원의 아들을 언급하면서 이 지사는 "장물을 나눈 자가 도둑이고, 곽상도 아들에 50억을 준 자가 주인이다"라며 "마귀와 손잡고 마귀를 끌어들이고 마귀의 돈을 나눠 가진 이들이 마귀와 싸운 저를 '범인', '주인'이라고 음해한다"라고 목소리를 높였다.

한편 국민의힘 지도부는 곽상도 의원에 대한 제명안을 둘러싸고 대립하고 있다. 조수진 최고위원은 지난달 30일 이준석 대표가 심야 긴급 최고위원을 소집하자 회의 참석을 거부하며 "곽 의원 아들 퇴직금 규모를 떠나 범죄나 화천대유 불법과 관련이 있나. 곽 의원이 뇌물을 받은 정황이 있나"라며 "무소속 의원 제명을 최고위가 의결할 수 있나. 전두환 신군부도 이렇게 하지는 않았다"라고 지적했다.

이에 이 대표는 1일 오전 자신의 페이스북에 "대선을 앞두고 평소보다 반박자씩 빨라도 부족함이 있는 상황에서 전두환 신군부 소리 들어가면서 굳이 당무를 할 필요가 없을 것 같다"라며 "우리는 상도수호 없다는 당 대표의 말이 나오기 무섭게 들이받을 기회만 노리고 있다가 바로 들이받고 기자들에게 언플을 해대는 모습을 보면서 무한한 자괴감을 느낀다"라고 했다. 그러면서 "당신 하고 싶은 대로 하라"고 맞받았다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr