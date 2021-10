바이오 소재 전문 솔루스바이오텍 공식 출범

솔루스첨단소재서 물적분할

"혁신형 바이오기업 도약" 선언

[아시아경제 김흥순 기자] 솔루스첨단소재(구 두산솔루스)에서 물적 분할한 바이오 소재 전문회사 솔루스바이오텍이 1일 공식 출범했다.

솔루스바이오텍은 이날 창립총회와 이사회를 열고 서광벽 솔루스첨단소재 대표를 초대 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

솔루스바이오텍은 화장품·식품·의약품용 기능성 지질을 생산하는 업체다. 대표 제품인 천연 세라마이드의 국내 시장 점유율은 95%에 달한다. 최근에는 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 전달체인 구조 인지질의 개발에도 착수했다.

솔루스바이오텍은 정부 주도의 바이오산업 성장 기조에 따라 2025년 매출 1200억원을 달성한다는 계획을 제시했다.

서 신임 대표는 "솔루스바이오텍의 출범은 혁신형 바이오 기업으로 도약하기 위한 첫 걸음"이라며 "K-바이오 시장을 넘어 글로벌 시장에서도 바이오 소재 선도 기업으로서 입지를 굳건히 하겠다"고 말했다.

