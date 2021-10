순천대 약학과 이창욱 학부생, 상처치유촉진 유효물질 논문 게재

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 약학과 이창욱 학부생이 공동 제1저자로 참여한 논문이 지난달 27일 천연물화학 분야의 저명한 과학학술지인 ‘Journal of Natural Products’(IF=4.05)에 게재됐다고 1일 밝혔다.

순천대학교 김항건 교수와 이화여자대학교 남상집 교수로 구성된 연구팀에서 이창욱 학생은 해양 유래 아크레모늄 속(Genus Acremonium) 균류로부터 분리한 물질인 Acremonamide가 상처치유촉진 효능이 있음을 세포실험과 동물실험으로 규명해 향후 신약 개발 등으로 이어질 수 있는 유효물질로 제시했다.

현재 연구팀은 상처치유촉진효능 유효물질에 대한 국내특허와 PCT를 출원했으며, 제제화의 유효성과 안전성을 평가하고 기술이전 및 실용화를 위한 후속 연구를 진행하고 있다.

이번 연구 결과와 관련하여 순천대학교 김항건 교수는 “지역 보건의료서비스 향상 및 전남 신약개발연구 중심지로의 발돋움을 위한 지역사회의 염원을 담아 설립된 순천대학교 약학대학이 향후 신약개발 분야에서 선도적인 역할을 할 수 있도록 후속 연구를 성실하게 수행하겠다”라고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr