전문가 특강 및 콘텐츠 제공…KB證, '소비자보호의 날' 행사 개최

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 임직원을 대상으로 소비자 보호 관련 특강 및 콘텐츠를 제공한다.

KB증권은 1일 4분기 '소비자보호의 날'을 맞이해 임직원 대상 '소비자보호 마인드 함양 전문가 특강’을 진행하고 소비자 대상 ‘금융소비자보호법 관련 콘텐츠’를 제공한다고 이날 밝혔다.

KB증권은 매 분기 첫 영업일을 전사 ‘소비자보호의 날’로 지정해 이 같은 행사를 진행하고 있다. 이날 비대면으로 진해오디는 특강에는 윤민섭 한국금융소비자보호재단 연구위원이 '금융소비자보호법 및 금융플랫폼 변화에 따른 소비자보호 마인드 함양을 위한 금융회사 및 전문인력의 대응방안'이라는 주제를 다룬다.

소비자 대상으로는 금융소비자보호법상 청약철회권, 위법계약해지권, 자료열람요구권 등에 대한 콘텐츠가 KB증권 공식 유튜브 채널 '마블TV'를 통해 이달 중 제공될 예정이다.

박정림 KB증권 사장은 "앞으로도, 소비자보호를 위한 임직원 교육, 금융상품 판매 프로세스 개선 등 소비자 권익 보호를 위한 노력을 지속하며 고객 중심 경영을 펼쳐나갈 계획"이라고 말했다.

