식약처·의약품안전관리원 "의약품 부작용 보고하세요"

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)와 한국의약품안전관리원(원장 직무대행 강민호)은 전국 28개 지역의약품안전센터와 이달 1일부터 10일까지 '2021 약물안전캠페인'을 진행한다.

이번 행사는 노인의 날(10월2일)과 임산부의 날(10월10일)을 맞아 환자와 보호자를 대상으로 의약품 부작용 보고에 대한 인지도를 높여 다양한 부작용 정보의 수집·분석과 이를 바탕으로 안전 사용 조치를 강화함으로써 안전한 의약품 사용 문화를 조성하기 위해 마련했다. 올해는 처음으로 전국의 지역센터가 함께 참여한다.

식약처와 의약품안전관리원은 캠페인 기간 동안 의약품 부작용 보고의 중요성과 보고 방법을 알리는 다양한 교육·홍보 활동을 진행하며, 각 지역센터는 부작용 상담 창구를 운영할 예정이다.

또 이번 캠페인 표어인 '나의 부작용 정보, 나눌수록 안전해집니다'를 손글씨로 작성해 해당 손글씨 인증사진을 의약품안전관리원 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 후 다음 참여자를 지목하는 '손글씨 릴레이 이벤트'를 진행한다.

이벤트 참여자 중 100명을 추첨해 소정의 기념품을 증정하며, 자세한 사항은 의약품안전관리원 누리집(drugsafe.or.kr) 등에서 확인할 수 있다.

식약처는 "의약품 사용 후 부작용 발생이 의심되는 경우 '의약품 부작용 보고·피해구제 상담(1644-6223)', '의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr)' 또는 가까운 지역센터에 보고하면 된다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr