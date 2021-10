회계법인 PwC, 美서 영구 재택근무 도입

[아시아경제 조현의 기자] 다국적 회계법인 PwC는 미국 내 고객 서비스 부문 풀타임 직원 전원에게 원격근무를 할 수 있도록 했다. 코로나19 사태 이후 재택근무를 영구적으로 선택한 기업이 등장한 것이다.

욘랜다 실스-코필드 PwC 인적자본전략 부문 부대표는 30일(현지시간) "회계업계에서 처음으로 고객 서비스 부문에서 영구 재택근무를 하기로 했다"고 밝혔다고 주요 외신이 전했다.

4만여명의 직원은 이에 따라 한 달에 최대 3차례까지만 중요 회의, 고객 방문, 직업교육 등을 이유로 회사 사무실로 출근할 수 있다.

이번 결정은 밤늦게까지 회사 사무실에서 일하는 회계업계의 관행을 고려하면 파격 조치다. PwC는 앞서 인사관리나 법률사무 부문엔 상시로 재택근무할 선택권을 부여했다.

실스-코필드 부대표는 "원격근무는 유연성의 진화를 생각할 때 당연한 조치"라고 말했다.

회계업계에서는 PwC 외에도 딜로이트가 영국에 있는 직원 2만명 전원에게 미래에 재택근무를 할지 여부를 선택할 수 있도록 할 것이라고 지난 6월 밝힌 바 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr