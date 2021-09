[골프토픽] 더CJ컵 "라이더컵 스타 총출동"…코크랙 ‘타이틀방어’

[아시아경제 노우래 기자] ○…더CJ컵(총상금 975만 달러)에 세계 톱랭커들이 대거 출전한다는데….

미국프로골프(PGA)투어가 1일(한국시간) 홈페이지를 통해 엔트리를 소개했다. 2017년과 2019년 챔프 저스틴 토머스, 2018년 챔프 브룩스 켑카, 지난해 우승자 제이슨 코크랙(이상 미국) 등이다. 세계랭킹 2위 더스틴 존슨을 비롯해 콜린 모리카와, 잰더 쇼플레, 토니 피나우, 스코티 셰플러(이상 미국) 등 올해 라이더컵에 미국 대표로 나섰던 선수들이 참가 신청을 마쳤다.

폴 케이시, 토미 플릿우드, 이언 폴터, 리 웨스트우드(이상 잉글랜드), 세르히오 가르시아(스페인), 빅토르 호블란(노르웨이), 셰인 라우리(아일랜드) 등 라이더컵 유럽 대표도 출격한다. 이밖에 올해 마스터스 챔프 마쓰야마 히데키(일본), 제이슨 데이, 애덤 스콧(이상 호주) 등이 가세했다. 한국은 임성재(23), 김시우(26), 이경훈(30), 강성훈(34), 안병훈(30·이상 CJ대한통운)이 나선다.

올해 한국프로골프(KPGA)선수권 우승자 서요섭(25·DB손해보험)은 자력으로 출전권을 따냈다. CJ그룹이 타이틀스폰서를 맡은 이 대회는 2017년 국내 최초의 PGA투어 정규 대회로 제주도에서 열렸다. 지난해 코로나19 때문에 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크로 개최 장소를 옮겼다. 올해는 오는 14일부터 나흘 동안 미국 네바다주 라스베이거스 서밋골프장에서 펼쳐진다.

