[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 30일 오후 IGC인천글로벌캠퍼스 공연장에서 열린 ‘아시아태평양 학습도시연맹’ 창립총회에서 초대 의장에 선출됐다.

이 연맹은 평생학습을 위한 아시아태평양 지역 도시들의 콘텐츠 향상과 성과 공유, 미래지향적 발전 등을 목적으로 이날 출범했다.

평생학습을 정책에 도입해 실행하려는 아시아태평양 지역 도시들이 가입할 수 있으며 현재 우리나라를 포함해 베트남, 중국, 필리핀, 태국 호주 등 11개국 52개 도시가 속해 있다.

