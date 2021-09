이란 최고지도자, 韓가전 수입 금지령 “국산 보호”

[아시아경제 구채은 기자] 이란 최고지도자가 공식적으로 한국 가전제품 수입 금지령을 내렸다

30일 외신과 관영 통신에 따르면 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는 최근 대통령실과 산업광물통상부에 서한을 보내 한국 가전 완제품을 수입하지 말라고 지시했다.

서한은 "한국 기업 2곳이 생산한 가전제품을 수입한다면 국내 전자제품 기업이 모두 파산하게 될 것"이라면서 "이 문제는 진지하게 접근할 필요가 있다"고 한 것으로 풀이된다. 서한에서 최고지도자는 기업명을 명시하지 않았지만, 한국 기업 2곳은 삼성전자와 LG전자인 것으로 풀이된다.

2018년 8월 미국의 대이란 제재 후 대부분의 한국 기업은 이란에서 철수했다. 이때 삼성전자와 LG전자도 이란 사업을 접었다. 2018년 한국 기업이 이란에서 철수할 당시 이란은 "이란은 어려울 때 도와준 친구를 잊지 않는다. 미국의 제재에 가담해 이란을 떠난 나라의 기업이 다시 이란에 진입하기는 매우 어려울 것이다"라고 경고한 바 있다.

이후 이란은 '삼'(SAM), '지플러스'(Gplus) 등 자국 기업을 육성했다. 미국 제재가 지속되고 이란 내 가전제품 가격이 오르자 일부 현지 언론은 한국업체 제품 판매가 재개될 수 있다고 보도했다.

호세인 탄하이 이란·한국 상공회의소 회장은 지난 6월 "한국의 공산품·전자제품·생산기계·기술장비 등을 수입하는 데 있어서 동결 자금을 활용할 수 있다"며 무역 재개 가능성을 언급한 바 있다.

