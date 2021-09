'BTS 열정페이' 논란에 분노한 탁현민 "지긋지긋한 일이 또 반복"

[아시아경제 박현주 기자] 대통령 특별사절단(특사) 자격으로 문재인 대통령의 미국 뉴욕 출장에 동행한 방탄소년단(BTS)이 여비를 지급받지 못했다는 의혹을 제기한 정치권과 언론을 향해 탁현민 청와대 의전비서관이 "요즘 어떤 세상인지 여전히 알지 못한다"며 분노했다.

탁 비서관은 30일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "조선일보가 악의적인 오보를 내고 그 내용을 일부 정치인이 받아서 확대, 재생산하는…이제는 좀 지긋지긋한 일들이 또 한번 반복됐다"고 밝혔다.

그는 "개인적으로는 지난 유엔 순방 행사에서 수고한 BTS에게 대한민국이 얼마만큼의 값어치를 지불해야 할 지조차 모르겠지만, 정부의 일이란 것이 정해 놓은 원칙과 규정이 있으니 늘 그만큼이라는 것이 미안할 따름"이라고 말했다.

이어 "오보와 오보를 바탕으로 한 주장이 무색하게도 BTS의 순방행사 참석과 관련한 규정 내의 비용은 이미 지급됐다"며 "그것밖에 못 해주어서 내내 미안한 마음은 여전하지만, 특사와 스태프들의 항공, 숙박, 식비를 사후 정산 형식으로 지원했으며 그 금액 또한 사전에 협의했다"고 설명했다.

그러면서 "이 비용은 정부가 규정 내에 할 수 있는 최대한의 비용이고 이들의 헌신과 수고에 대한 정당한 비용은 아님이 당연하다"며 "만약 특사들의 활동을 보통의 출연료로 계산한다면 최소 수십억원 규모일 테고 정부는 규정상 감당할 수 없을 것"이라고 했다.

그는 "하지만 미안하고 다행스럽게도 그만한 금액은 소속사도 특사들도 원하지 않았다. 오히려 기여할 기회를 주어서 감사하다는 말이었다"며 "정부 입장에서는 수고에 대한 감사만으로도 부족한데 이렇게 언론과 정치권이 근거없는 거짓말과 무지함으로 대통령 특사와 정부를 폄훼하는 못돼먹은 버릇은 언제나 고쳐질 지 참 모르겠다"고 덧붙였다.

한편 탁 비서관이 언급한 이번 논란은 이날 오전 언론을 통해 대통령 특사 자격으로 제76회 유엔총회에 참석한 BTS가 여비를 지급받지 못했다는 이른바 '열정페이' 의혹이 제기되면서 발생했다.

논란이 확산되자 청와대 측은 이미 정산을 완료했다고 반박했다. 청와대 측은 "이번 순방에 함께한 특사단의 항공과 체류 비용 일부를 사후 정산 형식으로 진행했고 이미 정산 완료한 상태"라며 "정부와 하이브(소속사)가 사전에 협의한 사항"이라고 부연했다.

