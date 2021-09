수원시, 22년만에 CI 바꾼다

[아시아경제 이영규 기자] 경기 수원시가 내년 특례시 승격을 앞두고 20년 넘게 써 온 CI(대표 상징물)를 변경한다.

수원시는 이달 30일부터 다음 달 12일까지 시청 홈페이지를 통해 'CI 디자인 개선 방향'에 관한 온라인 설문조사를 진행한다고 밝혔다.

수원시가 사용 중인 CI는 1999년 지역을 대표하는 수원화성 형태를 바탕으로 만들어 수원 만의 특징을 잘 전달한다는 평가를 받고는 있으나, 형태가 다소 복잡해 다양한 매체에서 활용하기 어렵다는 지적도 받았다.

이에 따라 시는 사용한 지 22년 된 CI를 변경하기 위해 내년 3월까지 디자인 개선 용역을 추진하고, 시민 설문을 통해 수렴한 의견도 반영할 계획이다.

시 관계자는 "시민과 전문가 의견을 반영해 수원시 CI 디자인을 개선하고, 특례시로서의 위상과 도시 정체성을 확립할 것"이라며 "많은 시민이 온라인 설문 조사에 참여해 의견을 달라"고 당부했다.

