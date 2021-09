사천시, '사천에어쇼 재단' 설립 속도 낸다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시가 '사천에어쇼 재단' 설립에 속도를 내고 있다.

사천시는 30일 시청 종합상황실에서 사천에어쇼 재단 설립 타당성 분석 및 기본계획 수립 연구용역 최종보고회를 열고, 재단의 설립 필요성과 향후 계획 등을 논의했다.

이번 최종보고회에는 송도근 시장을 비롯해 부서장 등 20여 명이 참석, 사천에어쇼의 세계화를 위해 재단이 수행해야 할 역할과 효율적인 운영방안 등을 모색했다.

이날 연구용역 수행기관인 경남연구원은 "경제성 분석 결과 재단 설립 후 30년에 대한 B/C(비용편익분석)는 1.72, NPV(순현재가치)는 447억1000만원"이라며 "경제적 타당성이 충분히 확보된다"고 설명했다.

이어 "공공서비스의 공급범위 및 수준, 운영 주체의 전문성, 인력의 전문성, 프로그램의 전문성, 경제적 효율성, 조직의 안정성 측면에서 문화재단 운영방식이 가장 적정한 것으로 분석됐다"고 했다.

그러면서 "사천문화재단 등 5개 출자·출연기관과 공기업인 사천시시설관리공단은 우주항공 진흥분야와 관련성이 없는 것으로 나타났다"며 "유사·중복성 검토에서도 양호한 결과가 도출됐다"고 강조했다.

특히 "생산유발효과는 총 1104억원, 부가가치유발효과는 총 525억원, 고용유발효과는 연평균 40.8명 수준으로 지역경제에 미치는 파급효과가 상당할 것"이라고 예상했다.

경남연구원은 사천에어쇼 재단의 조직 및 인력은 1국 4개팀 15명으로 예상했다. 연간 사업비는 20억2000만원, 재단 설립 초기 출연금은 약 7억5000만원으로 내다봤다.

사천시 관계자는 "최종보고서를 시 홈페이지에 공개하고 시민들의 의견을 청취할 계획이며, 연구 결과를 토대로 설립계획 수립, 경상남도 협의, 조례 제정 등 내년 상반기 출범을 목표로 행정절차를 진행할 예정"이라고 했다.

사천시는 지난해부터 세계적인 에어쇼 육성과 항공우주산업 경쟁력 강화를 통한 항공우주도시 국제브랜드 구축을 목표로 사천에어쇼 재단 설립을 추진하고 있다. 이와 관련, 연구용역 수행기관인 경남연구원은 지난 2월1일부터 재단 설립의 적정성, 경제성, 조직 및 인력수요 등을 검토해 왔다.

