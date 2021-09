엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득

[아시아경제 박형수 기자] 척추임플란트 개발업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 200 등락률 +1.34% 거래량 91,743 전일가 14,900 2021.09.30 12:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어”엘앤케이바이오메드, 강력한 경영개선 조치로 회계문제 해소…회계투명성 확보 close 메드는 자회사 이지스 스파인(Aegis Spine Inc)을 통해 미국에서 척추 고정술에 사용하는 최신형 척추 플레이트(Spinal Plate)에 대한 핵심기술의 특허 등록 결정을 받았다고 30일 밝혔다.

정형외과와 신경외과에서 경추(cervical spine)에 대한 전방 또는 측방 고정 수술을 수행할 때 사용하는 척추 플레이트에 관한 특허다. 본체와 본체 길이방향의 양단에 회전 가능하게 설치하는 날개부와 날개부를 임의의 각도에서 고정하는 잠금장치를 포함, 의사가 원하는 각도로 날개부를 고정해 설치할 수 있다.

기존 플레이트는 본체와 본체의 긴 방향 쪽으로 설치된 잠금장치가 업었다. 특허를 받은 제품은 임의의 각도에서 고정 가능한 잠금장치가 달려 있어서 의사가 원하는 각도로 날개부를 고정하고 수술부위에 설치할 수 있다. 이를 통해 수술경로에 삽입할 때는 날개부를 상측으로 접어서 척추 플레이트 긴 방향의 길이를 짧게 해 접근한다. 후에 척추체에 도달하면 날개부를 펴서 회전시켜 환자에 맞게 임의의 각도로 고정할 수 있다.

엘앤케이바이오메드가 특허를 받은 척추 플레이트를 통해 리트랙터 (Retractor)를 통해 확보한 좁은 수술경로에 쉽게 척추 플레이트를 수술부위까지 삽입 할 수 있다. 환자마다 다른 척추뼈의 형상에 맞게 척추 플레이트를 정착 시킬 수 있어서 기존 고정 형태를 가지는 척추 플레이트와의 차이점을 부각하는 마케팅을 강화한다. 미국시장에서 시장점유율을 끌어 올릴 것으로 기대했다.

엘앤케이바이오메드는 지난 7월 미국 국방부 산하 보훈병원에 정식 벤더로 등재되면서 방대한 미국 보훈병원 시장에 척추임플란트 제품을 공급하기 위해 공격적인 영업을 진행하고 있다. 국내시장 진출을 위한 가격산정, 미국의 척추수술의 전문의 등과의 적극적인 교류와 마케팅 활동을 전개하고 있다. 미국 특허 취득 또한 미국시장 확대에 힘을 더하는 의미있는 지적자산이 될 것으로 기대했다.

