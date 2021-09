대통령위원회 토론회서 "중앙·지방 수준별 디지털인재 양성" 제언

30일 대통령 직속 8개 위원회 최초 공동 토론회 개최



'인구감소, 초고령사회, 지방소멸 어떻게 대응할 것인가'

[세종=아시아경제 문채석 기자] 대통령 직속 8개 위원회가 처음으로 공동 토론회를 개최한다. 토론회에선 디지털 전환에 따른 고용시장 변화에 대비해 중앙과 지역의 수준별 인재양성 모델을 만들어야 한다는 의견 등이 제시될 예정이다.

대통령 직속 8개 위원회는 30일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 '인구감소, 초고령사회, 지방소멸 어떻게 대응할 것인가'란 주제의 공동 토론회를 연다고 밝혔다. 저출산고령사회위원회가 주관한다. 토론회엔 주관 기관인 저고위의 서형수 부위원장을 비롯해 조대엽 정책기획위원회 위원장, 김용기 일자리위원회 부위원장, 윤성로 4차산업혁명위원회 위원장, 김순은 자치분권위원회 위원장, 김사열 국가균형발전위원회 위원장, 김진경 국가교육회의 의장, 정현찬 농어업농어촌특별위원회 위원장 등이 참석한다.

제1세션 양극화 해소 토론회에 참석할 예정인 윤동열 건국대 경영학과 교수는 중앙-지역 수준별 인재양성 체계를 갖춰야 한다고 제언할 예정이다. 윤 교수는 "디지털 전환의 가속화에 따른 일자리와 직업의 획기적 변화에 발맞추기 위해 중앙-지역 거버넌스(지배체계)를 구축해 수준별 핵심인재양성 모델 발굴·지원할 필요가 있다"고 제언한다. 이외에 ▲생애주기별·대상별 평생직업능력개발 지원 및 일자리 매칭 강화 ▲지역중심 통합서비스 확대를 통한 양질의 공공일자리 마련 ▲노동전환기 고용·사회안전망 구축 등을 주문한다.

김부겸 국무총리는 영상 축사를 통해 "수도권에 집중된 압력 해소와 지방의 경쟁력 강화를 위해 '청년희망ON' 프로젝트, 지역혁신 플랫폼, 농어촌 스마트팜 등을 시행 중"이라며 "메가시티와 특별 자치단체 추진 등을 시행해 자치분권을 통한 균형발전을 실현할 수 있도록 정부도 노력하겠다"고 강조한다.

조대엽 위원장은 "우리는 인구구조 변화라는 위기 대응과 미래 준비의 가장 근원적인 도전에 직면하고 있고, 지금은 문재인 정부의 강력한 국정 성과를 기반으로 전면적인 처방이 이어져야 할 시점"이라며 "훨씬 더 공정하게 책임을 나누는 협력적 사회를 만드는 것이 저출산고령사회에 대응하는 근본적 처방"이라는 취지의 인사말을 할 예정이다.

서형수 부위원장은 기조강연에서 인구구조 변화에 따라 산업, 교육, 보건, 의료 등 모든 사회·경제 시스템을 개선해야 한다고 제언한다.

이외에 ▲사회적 시민권(공동체의 의사소통을 통해 합의에 다다를 보편적 권리)을 바탕으로 교육·사회정책 연계(김태준 한국교육개발원 실장) ▲에듀테크 활성화 및 교육 플랫폼 통합(임철일 서울대 교수) ▲국가균형발전특별법 개정에 따른 인구감소지역 지정 및 대책 수립(차미숙 국토연구원 선임연구위원) ▲농촌에 정주하지 않아도 지역활성화에 기여하는 '관계인구'까지 농촌 활성화 정책 적용 확대(심재헌 농촌경제연구원 삶의질정책연구센터장) 등이 논의된다.

