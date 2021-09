장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고

양대 시장서 外人·기관 동시 순매도

[아시아경제 이민우 기자] 장 초반 코스피가 약보합세를 보이고 있다. 반면 코스닥은 소폭 반등하는 모습이다.

30일 코스피는 전날 대비 0.18%(5.40포인트) 떨어진 3054.87로 출발했다. 이후 오전 9시21분 기준 3055.17을 기록했다.

전날에 이어 외국인과 기관의 매도세가 이어지고 있다. 이들은 각각 65억원, 1219억원어치를 순매도했다. 반면 개인은 1311억원을 순매수했다.

업종별로는 섬유·의복(1.48%), 통신업(1.36%), 의료정밀(1.18%), 건설업(0.95%), 기계(0.92%) 등은 상승한 반면 화학(-1.31%), 비금속광물(-1.04%), 은행(-0.98%), 철강·금속(-0.65%), 전기가스업(-0.61%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목은 대부분 하락세다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 663,574 전일가 116,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close 의 낙폭이 -1.72%로 가장 컸다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 600 등락률 -0.87% 거래량 186,614 전일가 69,300 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 악재 쏟아진 9월…동학개미만 잠 못 잔다 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다카뱅 늘고 크래프톤 줄고…엇갈린 공매도 추이 close (-1.59%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 17,000 등락률 -2.22% 거래량 68,770 전일가 767,000 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG화학, LFP 배터리는 충분히 매력적美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속 close (-1.43%), NAVER(-1.29%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 1,000 등락률 -0.50% 거래량 68,192 전일가 201,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 제네시스 첫 전용 전기차 GV60 공개…5990만원부터신차 호평에도…출발 못하는 자동차株개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close (-0.99%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 75,885 전일가 261,000 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close (-0.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 703,000 전일대비 6,000 등락률 -0.85% 거래량 54,620 전일가 709,000 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close (-0.28%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,872,563 전일가 74,100 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전자, 실적과 상반된 주가 흐름[클릭 e종목] “제일기획, 3분기 또 다시 분기 기준 최고 실적”美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (-0.14%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 871,000 전일대비 3,000 등락률 -0.34% 거래량 16,942 전일가 874,000 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 삼바 생산 모더나 백신, 다음달부터 국내 도입되나삼성바이오로직스, 490억원 규모 위탁생산계약 의향서 체결美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (-0.11%) 등의 순서였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,000 등락률 +1.00% 거래량 916,452 전일가 100,000 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close 는 유일하게 0.50% 상승했다.

코스닥은 전날보다 0.05%(0.46포인트) 오른 1001.92로 개장했다. 이후 오전 9시21분 기준 1002.55를 나타냈다.

역시 외국인과 기관이 각각 523억원, 114억원어치를 순매도한 반면 개인은 663억원을 순매수했다.

상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 오락·문화(1.17%), 건설(1.12%), 기타제조(1.00%), 금속(0.70%) 등은 상승한 반면 종이·목재(-1.42%), 의료·정밀기기(-0.87%), 반도체(-0.74%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 상승과 하락이 비슷한 비율로 나타났다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 57,500 전일대비 1,100 등락률 -1.88% 거래량 210,843 전일가 58,600 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가코스닥 시총 상위주, 이젠 2차전지가 대세 close 의 낙폭이 -1.71%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,100 전일대비 100 등락률 +0.07% 거래량 32,436 전일가 147,000 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가코스닥 시총 상위주, 이젠 2차전지가 대세 close (-0.82%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 109,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,702 전일가 109,600 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가코스닥 시총 상위주, 이젠 2차전지가 대세 close (-0.64%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 407,900 전일대비 4,500 등락률 +1.12% 거래량 4,915 전일가 403,400 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close (-0.47%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,300 전일대비 900 등락률 +0.60% 거래량 10,942 전일가 149,400 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감中 규제에 수난 겪는 엔터株…시장선 "저점매수 기회로" close (-0.20%) 등의 순서였다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 453,500 전일대비 6,800 등락률 +1.52% 거래량 113,844 전일가 446,700 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속“2차전지” 매수기회! 하나 더 남았습니다! 마지막 저평가 황금주! close (1.63%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 173,800 전일대비 1,500 등락률 -0.86% 거래량 246,371 전일가 175,300 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속“2차전지” 매수기회! 하나 더 남았습니다! 마지막 저평가 황금주! close (0.97%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 62,200 전일대비 800 등락률 +1.30% 거래량 111,403 전일가 61,400 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감코스닥 시총 상위주, 이젠 2차전지가 대세기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close (0.81%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 67,100 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 142,330 전일가 66,900 2021.09.30 09:37 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close (0.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 80,900 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 89,132 전일가 80,700 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close (0.37%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr