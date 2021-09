경기국제보트쇼, 내달 1일 개막

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 해양레저의 모든 것을 만나볼 수 있는 '2021 경기국제보트쇼'가 다음 달 1일 오전 10시 온라인 개막된다.

경기도와 해양수산부가 주최하는 경기국제보트쇼는 국내 최대규모의 해양레저 전시회로 코로나19 사회적 거리두기 상황을 고려해 올해는 오프라인 전시회 없이 온라인에서만 개최된다.

'해양레저, 배우고 즐기자'를 주제로 열리는 올해 행사는 유튜브 형태로 제작된 100편이 넘는 영상 콘텐츠와 참가업체 및 제품을 소개하는 다양한 온라인 콘텐츠로 구성돼 있다.

도는 행사 기간동안 해양레저기업의 판로 확대를 위해 영상 콘텐츠와 제품정보를 연계한 구매 시스템을 구축하고 세계 40여 업체가 참여하는 수출상담회도 개최한다. 또 다음 달 1일부터 3일까지 '네이버 라이브 커머스' 등 다양한 온라인 판로 프로그램도 마련한다.

특히 개막일 오후 2시부터는 '어촌과 해양레저의 상생 방안 모색'을 주제로 한 '제6회 경기해양레저포럼'을 개최한다.

이 외에도 ▲'보트 디자인 공모전' 수상작 전시 ▲해양레저 초보자를 대상으로 한 '나의 첫 해양레저 다이어리' ▲해양레저의 이해와 학습을 위한 '해양레저 지식백과' 등 다양한 콘텐츠 소개와 이벤트도 진행된다.

안동광 도 농정해양국장은 "온라인 경기국제보트쇼는 최근 소비자 트렌드 중 하나인 '간접 체험'을 통해 사용자가 이해를 높일 수 있도록 설계했다"며 "더 많은 사람과 더 넓은 지역에서 방문할 수 있는 만큼 경기국제보트쇼의 세계화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

온라인 보트쇼는 다음 달 1일부터 경기국제보트쇼 홈페이지의 온라인전시관을 통해 만나볼 수 있다.

