[아시아경제 아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 6층 아동의류 패션전문관 내셔널지오그래픽 키즈매장에서 가을·겨울을 맞아 쌀쌀한 날씨 체온유지와 야외활동시 편안하게 착용할 수 있는 점퍼와 운동복을 선보이고 있다. 내달 1일부터 17일까지 백화점 세일기간 동안 일부 브랜드에서는 할인혜택과 사은행사도 마련해 진행한다.

