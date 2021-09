게임빌플러스, 코인원 지분 추가 인수…2대주주 등극

[아시아경제 강나훔 기자] 게임빌은 자회사인 게임빌플러스가 국내 가상화폐 거래소 코인원 지분을 추가로 인수해 2대 주주에 올라선다고 29일 밝혔다.

이번 투자는 코인원의 구주 21.96%(15만1218주)를 추가로 인수하는 방식이며, 투자규모는 약 539억원이다. 이로써 게임빌플러스는 코인원 지분 38.43%(264,665주)를 확보하게 됐다.

앞서 코인원은 특정금융정보거래법 시행에 맞춰 은행의 실명확인 입출금 계정발급 확인서(실명계좌)와 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 모두 획득해 신고접수를 완료했다.

게임빌은 이번 투자를 통해 블록체인 게임, NFT 거래소 등 다양한 연관 사업을 추진한다는 계획이다. 게임빌 내에 K-콘텐츠 기반의 NFT거래소 개발을 위한 TF 조직이 구성됐으며, 자체 개발 게임도 블록체인 기반의 NFT 게임으로 출시할 예정으로 알려졌다.

게임빌 관계자는 "가상자산 시장의 높은 성장세를 고려했을 때 코인원에 대한 투자수익 확대 측면에서도 게임빌의 가치 향상이 기대된다"고 말했다.

