[아시아경제 강나훔 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 332,500 전일대비 2,500 등락률 +0.76% 거래량 216,321 전일가 330,000 2021.09.29 15:30 장마감 관련기사 [속보] 12~17세 277만명, 10월부터 화이자 맞는다4분기, 고령층 '3번째 접종' 받는다… mRNA 백신 접종 간격도 단축될듯[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close 는 일부 언론에서 보도된 'GC녹십자 얀센 백신 위탁생산 논의'와 관련해 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 29일 공시했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr