美 CDC "부스터샷 이상반응 대부분 경미"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 내 부스터샷 이상반응은 팔 통증, 피로 등 대부분 경미한 수준인 것으로 나타났다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 28일(현지시간) 지난달 12일부터 이달 19일까지 2차 접종을 마치고 추가로 백신을 맞은 부스터샷 접종자 중 자발적으로 이상 반응을 신고한 2만2191명을 대상으로 한 분석 자료를 공개했다.

접종 부위 통증이 71%로 가장 많았고 피로(56%), 두통(43%)이 뒤를 이었다. 접종 이후 입원한 인원은 13명으로 집계됐으며 입원에 이르게 된 사유는 해당 조사에서 확인되지 않았다.

얀센 백신으로 1차 접종했거나 부스터샷을 접종한 200명 미만을 제외하고 신고자 99%가량이 2차 접종을 시행했던 mRNA(화이자·모더나) 백신으로 3차 접종을 받았다.

이번 신고는 부스터샷 접종 당일부터 7일 사이에 이뤄졌다.

한편 이 중 건강 진단 설문을 완료한 1만2591명 중 각각 국소, 전신 반응이 있었다는 비율은 79.4%, 74.1%로 2차 접종 후 반응 신고 비율(77.6%, 76.5%)과 큰 차이가 없었다.

CDC는 이를 근거로 "부스터샷 접종 후 이상 반응 발생 상황이 예상 범위 내라는 것을 보여준다"고 말했다.

로셸 월렌스키 CDC 국장은 "신고된 이상 반응의 종류와 빈도가 2차 접종 후 반응과 유사하다"면서 "대부분 경미하고 오래 지속되지 않았다"고 설명했다.

