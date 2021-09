호남대 대학원 재난안전관리학과, 국가자격증 취득 집체교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 사회융합대학원 재난안전관리학과(주임교수 이효철)는 지난 26일 학문관에서 재난안전관리학과 대학원생을 대상으로 재난안전분야 국가 자격증인 기업재난관리사 취득을 위한 집체교육을 실시했다고 29일 밝혔다.

이날 특강에서는 김동헌 재난안전원장이 기업재난관리사 실무과정의 전반적인 개요와 업무영향 분석, 재난 대응체계와 사업 연속성 확보계획 등의 내용과 자격증 시험관련 모의고사 문제풀이 등을 집중적으로 강의했다.

호남대학교 사회융합대학원 재난안전관리학과는 광주광역시 재난안전분야 전문인력 양성 교육기관으로 선정돼 대학원 석사과정을 운영하고 있으며, 기업재난관리사 국가자격증 취득을 지원하고 있다.

