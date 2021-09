진중권 "이재명 '대장동 게이트' 이제 시작…지금 나온 건 빙산의 일각"

진중권 "손바닥으로 하늘 가려라"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수는 최근 대장동 개발 특혜 의혹에 휩싸인 이재명 경기지사를 겨냥해 28일 "대장동 게이트는 이제 막 시작된 거다. 지금까지 나온 건 빙산의 일각"이라고 지적했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이재명 캠프가 프레이밍 작업을 시작했다. 그게 통하겠는가. 손바닥으로 하늘을 가려라"며 이같이 말했다.

그는 '대장동 개발 특혜' 의혹을 "토건족들과 이재명 측근들의 야합으로 만들어낸 초대형 비리 사건"이라고 규정하며 "자신이 제시한 최선의 시나리오에서도 이재명 후보는 책임을 면할 수 없다"고 꼬집었다.

이어 "지자체장이 프로 토건족의 농간에 홀딱 속아 넘어가 그들의 하수인 노릇을 하고도 그것도 모른 채 그걸 '단군 이래 최대의 치적'이라 외려 자랑을 해 왔으니, 토건족에겐 호구도 이런 호구가 없겠다"며 "토건족이 바라는 이상적 호구랄까"라고 비꼬았다.

앞서도 진 전 대표는 페이스북에 글을 올려 이 지사를 향해 "(대장동 개발 특혜 의혹과 관련해) 정말 결백하다면 특검 수용하고 한동훈 검사장 불러다가 수사를 시키라"라고 말한 바 있다. 한동훈 검사장은 윤석열 전 검찰총장과 함께 '조국 사태'를 수사했던 인물이다.

한편 이 지사는 이날 SBS 주관으로 열린 더불어민주당 제20대 대선 후보 TV토론에서 특혜 개발 의혹 연루를 재차 부인했다.

이낙연 전 민주당 대표는 이 지사를 향해 "국민의힘 게이트, 토건비리라는 것을 9월17일 KBS 뉴스를 보고 알았다고 했는데, 그 뒤에 뭘 확인했거나 조치한 게 있냐"고 물었다.

이에 이 지사는 "저로서는 성남시가 얼마를 가질지, 사전에 확정할지, 그걸 어떻게 보장할지 부분을 설계해서 최대한 성남시의 이익을 확보했다. 은행 컨소시엄을 만들어 들어와서 내부 이익 배분, 투자지분 등은 알 수 없었다"며 "자본시장 육성법에 따르면 알려줄 수도 없게 돼 있고, 물어본다고 해서 알려줄 일도 없다. 그랬는데 KBS 보도를 보고 처음 알았다"며 특혜 개발 의혹 연루설을 일축했다.

