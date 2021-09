코웰패션 "씨에프인베스트먼트 주식 1900억원에 추가취득"

[아시아경제 이선애 기자] 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 7,800 전일대비 250 등락률 -3.11% 거래량 489,187 전일가 8,050 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 [특징주]코웰패션, 3분기 호실적 전망에 4% 강세“랭킹닭컴”의 푸드나무, 말복에 52주 신고가 경신... 과연 오늘의 상황은?‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 투자를 위한 특수목적회사(SPC) 종속회사 씨에프인베스트먼트의 주식 19만주를 1900억원에 추가 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 코웰패션의 씨에프인베스트먼트 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 5일이다.

코웰패션은 이번 주식 취득의 목적을 "종속회사인 씨에프인베스트먼트 주식회사의 로젠 주식회사 지분 인수대금 확보 및 차입금 상환"이라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr