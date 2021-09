함양 남계서원, ‘2022년 세계유산 미디어아트 공모사업’ 확정

문화재청 공모 총 14억원 투입 미디어아트 설치

첨단기술을 활용한 체험형 관광 콘텐츠 구축



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군의 세계문화유산인 남계서원이 문화재청에서 공모한 ‘2022 세계유산 미디어아트’사업에 최종 선정됐다.

이번 사업은 지난 2019년 세계문화유산 ‘한국의 서원’으로 등재된 함양 남계서원에 미디어 파사드와 AR·VR 및 스마트앱 콘텐츠를 포함한 미디어 아트를 제작·운영하는 사업으로 2022년 중 한 달간 함양 남계서원에서 진행될 예정이다.

군은 해당 사업의 최종 확정에 앞서 2020년 12월 사전 기획 공모사업을 신청해 확정됐으며, 기획용역 결과를 바탕으로 이번 사업 공모를 신청해 이번에 최종 선정됐다.

군은 최근 확대 적용되고 있는 미디어 디지털 IT기술을 세계유산에 접목해 지역 대표 문화유산인 세계유산의 보편적 가치를 더욱 쉽게 알릴 수 있는 새로운 활용 콘텐츠로 개발할 계획이다.

군 관계자는 “상기 공모사업을 통해 포스트 코로나 시대에 알맞은 야외 개방형 체험관광 콘텐츠를 준비해 군민들에게 여유와 힐링의 시간이 되고 함양 남계서원의 보편적 가치를 널리 알릴 기회가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr