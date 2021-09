산업부, '수소경제실무위원회' 출범…수소경제 뒷받침

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 지난해 7월 출범한 국무총리 직속 수소경제위원회의 하위 실무위원회를 출범하고 28일 첫 회의를 개최했다.

이번에 출범한 실무위원회는 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'에 근거를 뒀다. 수소법 시행, 산업부 내 수소국 출범을 계기로 수소경제위원회 운영을 위한 안건 사전 검토, 발굴 업무를 지원할 예정이다. 실무위원회 산하에 전문 분과위원회 7개를 설치하고 위원들이 각 분과에 참여해 생산, 저장·운송, 모빌리티, 발전, 산업, 지역, 국민참여·안전 등 보다 구체적인 정책대안을 개발하는 역할을 수행할 계획이다.

그간 수소경제위원회는 3차례 회의를 개최해 수소차·충전소·연료전지·수소도시 및 연구개발(R&D)·전담기관 등 수소경제 정책을 수립하는 등 초기 단계 수소경제 모멘텀 형성에 기여했다. 특히 최근 2050년 탄소중립, 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 상향 등에 따라 수소경제의 역할은 더 커지고 있다. 청정수소의 생산과 활용이 증가하고 액화·액상수소 등 저장·운송 기술 확보 필요성도 커지는 상황이다.

산업부는 이번 수소경제실무위원회 및 전문 분과 위원을 구성·운영해 수소경제위원회의 내실있는 운영을 도모하고 수소경제를 확실하게 뒷받침할 예정이다. 박기영 산업부 제2차관을 위원장으로 문일 연세대 교수를 비롯한 학계·연구계, 정지호 신한은행 부행장 등 경제계, 김소희 기후변화센터 사무총장와 같은 시민단체 인사 등 총 11명이 수소경제실무위원회에 참여한다.

박기영 제2차관은 "최근 탄소중립 등 정책여건이 변화하는 상황에서 수소기업협의체의 출범은 수소경제 이행에서 민간의 주도적 역할이 강화되는 변곡점이 될 것"이라며 "실무위원회가 큰 역할을 해줄 것을 기대한다"고 밝혔다.

