유한킴벌리, 국내 최초 종이로 만든 유흡착제 출시

강원대학교 산학 협업으로 종이 유흡착재 개발

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 종이로 만든 유흡착재를 출시했다고 28일 밝혔다.

신제품은 종이 소재임에도 물은 흡수하지 않고 기름을 선별적으로 흡수하는 혁신 제품으로 산학 협력을 통해 탄생했다. 종이 100%로 만들어져 환경 친화적이며 제품 중량의 약 8배까지 기름을 흡수할 수 있다.

유흡착재는 해상방재용으로 통상 바다에 기름이 유출된 해상 상황에서 물은 흡수하지 않고 기름을 선별해 흡착하거나 산업체에서 바닥 청결 유지를 위한 바닥 깔개 등의 목적으로 주로 활용된다고 유한킴벌리 측은 설명했다.

종이 유흡착재의 핵심인 종이 소수화 처리법은 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 산업소재 핵심기술 개발 사업 지원을 받아 강원대학교 창강제지연구소 등에서 개발·특허를 등록한 기술이다. 유한킴벌리는 해당 기술의 친환경성과 혁신성에 주목해 전용실시권을 취득했다. 양측은 2017년부터 신기술의 사업화를 위해 협업해 왔다.

유한킴벌리 생활혁신연구소 관계자는 "종이 유흡착재 등 지속가능한 소재를 적용한 상품군을 더욱 확대해 새로운 시장을 지속적으로 창출해 나갈 계획"이라고 말했다.

